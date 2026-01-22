Gloria Sánchez Zarzoso, convocada para la prestigiosa H&N Cup de Múnich

Gloria Sánchez Zarzoso, deportista salmantina del Club Tiro Olímpico Salamanca, ha vuelto a ser convocada para la prestigiosa H&N Cup de Múnich. El torneo de Alemania es un clásico en los inicios de la temporada internacional de tiro olímpico de Aire Comprimido. Se celebra en la capital de Baviera del 20 al 25 de enero.

Durante el año 2025, el Club Tiro Olímpico Salamanca cosechó muy buenos resultados y logros personales de todos sus deportistas. A destacar a Gloria Sánchez que logró ser Campeona de España de Pistola Aire 10m en categoría Cadete Femenino y tres preseas en el festival olímpico de juegos europeo y Elena Zarzoso, campeona de España Pistola libre 50m, entre otros.

“Seguiremos trabajando para mejorar y promocionar el Tiro Olímpico y deseamos suerte a nuestra Gloria en su aventura en Múnich”, inciden desde el club charro.