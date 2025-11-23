Un gol de Álex García da el triunfo al Guijuelo ante Unionistas B

El derbi charro de Tercera RFEF se quedó en Guijuelo. Los chacineros ganaron por 1-0 al filial de Unionistas con un tanto de Álex García en el minuto 23 de la primera mitad. El ‘9’ local aprovechó un centro de Alberto Martín desde línea de fondo para cabecear a la red el tanto decisivo.

Esta victoria coloca al Guijuelo en cuarto posición, con 25 puntos y cuatro de los líderes Atlético Tordesillas y Palencia CF.

Por su parte, el debut de Sergio Hernández en el banquillo del filial de Unionistas acabó de vacío. Los blanquinegros siguen en zona de descenso con 8 puntos y tendrán que mejorar para abandonar la zona roja de la tabla.