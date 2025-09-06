Un gol anulado en el descuento priva a Unionistas B de la victoria ante el Atlético Tordesillas

El filial de Unionistas inició la competición en Tercera RFEF con un empate en Las Pistas ante el Atlético Tordesillas (1-1). Los charros se pudieron llevar el duelo con un gol de Sergio Astudillo en el descuento que fue anulado por un fuera de juego muy protestado.

El once del debut de Unionistas B en Tercera RFEF estuvo formado por Gonzalo en la portería; Rafa, Pablo Pérez, Hugo Fon, Marcos López y Hugo Martín en defensa; Jorge García y Tomás en el doble pivote; y Astu, Cañedo y Miki en ataque. A los cincuenta segundos se adelantaba el filial blanquinegro con un mal pase atrás que Cañedo estuvo muy listo para leer y batir al portero en el mano a mano.

Pudo responder el equipo vallisoletano con un disparo lejano de Dani, a los doce minutos, que estuvo a punto de sorprender a Gonzalo y se estrelló en el poste. Los visitantes empataban a los veinticinco minutos con un centro al segundo palo que ganó Dani y que Jorge remachaba a la red en área pequeña para poner el 1-1.

Unionistas B - Atlético Tordesillas

Los vallisoletanos tuvieron la pelota y empujaron en el tramo final de la primera mitad, pero Unionistas B aguantó en campo propio con trabajo y orden táctico para llegar con empate a uno al descanso.

La segunda mitad comenzó con el cambio de Sergio Astudillo por el lesionado Astu. El Tordesillas tuvo el balón y dominó la posesión de la pelota. Gonzalo, con una gran mano abajo, mantenía el empate para el filial blanquinegro.

Los charros necesitaban piernas frescas y Gabri de Aller metía a José Manuel e Isma y posteriormente a David Mellado. Necesitaba aguantar Unionistas B y esperar para tener una acción ofensiva. Chatún, que fue el mejor en el verde, estaba a punto de adelantar a los vallisoletanos con un cabezazo a la salida de un córner.

A los quince minutos finales se llegaba con igualdad y todo podía decidirse en un detalle. La última bala de Gabri de Aller fue la entrada de Josito por Cañedo para situar a Sergio Astudillo en punta. Y ahí pudo estar el partido. En el descuento, Josito se zafó de su par en el banderín de córner, centró con la derecha y Sergio Astudillo mandaba la pelota a la red. Pero la alegría se tornó en lamento cuando el línea levantó el banderín e invalidó el tanto por fuera de juego.