Un gol anulado en el minuto 97 impide la victoria de Unionistas B

Un punto más para Unionistas B. Insuficiente. Y otra vez con un gol anulado en el último minuto del tiempo de descuento. Los charros empataron a tres ante el Becerril en el Mariano Haro.

Los charros se adelantaron a los siete minutos tras un error de saque de banda del Becerril. El juvenil Óscar Lorenzo, muy atento, robó la pelota y batió al meta local en el mano a mano para poner el 0-1. Sin embargo, el Becerril respondía en el minuto 26 con un gol a placer de Pablo López, ex del filial de Unionistas.

Los charros volvían a tomar la delantera en el marcador pasada la media hora de juego, tras un pase de Jaime García que dejó solo a Josito y este lanzó raso para superar al meta palentino. En un encuentro muy abierto y con numerosos errores defensivos, Unionistas B se iba 1-2 al descanso.

En la segunda mitad, el Becerril empataba a los tres minutos de la reanudación con una falta directa de Conde que se alojó en las mallas de Gonzalo (2-2). En la montaña rusa volvió a golpear Unionistas B en un córner cerrado de Jaime García que mandó de cabeza a la red José Manuel para poner el 2-3.

Quedaban veinte minutos por delante. Y Unionistas B los tuvo que afrontar con diez por la expulsión de Jaime García. Eso le hizo mucho daño al filial blanquinegro, que vio cómo el Becerril empataba a tres en el minuto 87.

En los ocho minutos de añadido, Unionistas B marcó en el 7. Pero, al igual que le pasase en Bembibre, el árbitro anulaba el tanto por fuera de juego y volvía a dejar sin victoria a los charros.