Gol de Bruno Iglesias en Old Trafford

El salmantino marcó el 2-2 del Real Madrid ante el conjunto inglés en la Premier League International Cup

Bruno Iglesias, tras marcarle un gol al Manchester United
Bruno Iglesias, tras marcarle un gol al Manchester United | FOTO REAL MADRID CF

Bruno Iglesias fue uno de los protagonistas del Manchester United – Real Madrid de la Premier League International Cup. El futbolista salmantino hizo el 2-2 en el mítico Old Trafford en el minuto 68 y fue uno de los jugadores que encabezó la remontada madridista.

El charro recibió un pase de David Jiménez desde la derecha y soltó un fuerte derechazo desde la frontal que significó el 2-2. El tanto fue decisivo para que el Real Madrid llegase a la prórroga y pudiese remontar en el tiempo extra.

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