Gol de Bruno Iglesias en Old Trafford

Bruno Iglesias fue uno de los protagonistas del Manchester United – Real Madrid de la Premier League International Cup. El futbolista salmantino hizo el 2-2 en el mítico Old Trafford en el minuto 68 y fue uno de los jugadores que encabezó la remontada madridista.

El charro recibió un pase de David Jiménez desde la derecha y soltó un fuerte derechazo desde la frontal que significó el 2-2. El tanto fue decisivo para que el Real Madrid llegase a la prórroga y pudiese remontar en el tiempo extra.