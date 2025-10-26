Un gol de Carlota da la victoria al Salamanca Fútbol Femenino

El Salamanca Fútbol Femenino sufrió para derrota al San José en el Municipal Vicente del Bosque. Un tanto de Carlota dejó los tres puntos en casa y da aire al equipo dirigido por María Gordo.

El equipo charro lleva quince de los dieciocho puntos en juego y sigue la estela del líder Villa de Simancas.

Peor le fueron las cosas al Navega femenino. Las escolares perdieron por 4-1 en su visita al filial del Olímpico de León. Lucía fue la goleadora del equipo salmantino.