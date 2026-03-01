Goleada del Salamanca FS en el derbi ante el Albense FS

El Salamanca Fútbol Sala se impuso por 8-3 en el derbi ante el Albense FS. El pabellón de La Alamedilla acogió el derbi charro con mucha emoción en la pista y en las gradas. Los de Chema Sánchez aprovecharon los minutos finales para pasar del 3-3 al 8-3 final y colocarse a un punto de la zona de playoff.

La primera parte tuvo mucho menos ritmo que la segunda. Las piernas y la concentración todavía estaban en un punto álgido y se notó en el parqué. Los locales se adelantaban con un gol de Cristian Bernal y el Albense FS contrarrestaba el tanto antes del descanso para poner el 1-1.

Salamanca Fútbol Sala - Albense | Mateo G.J.

Los fogonazos de Cristian Bernal y Heras daban renta al Salamanca FS, pero Raúl y Jorge Blázquez volvían a igualar el duelo.

Cuando el partido entraba en los minutos decisivos, la pareja formada por Heras y Cristian Bernal facturó esos dos goles. Ese golpe ya dejó KO al Albense FS, que clavó rodilla. Tomi y un doblete de Moreiro cerraron el 8-3 final.