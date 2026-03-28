Goleadas de Unionistas B y UD Santa Marta en Tercera RFEF

Doble victoria charra en Tercera RFEF. Y doble goleada. La Unión Deportiva Santa Marta y el filial de Unionistas golearon a La Virgen del Camino y al filial de la Cultural y suman tres puntos más a su casillero.

La UD Santa Marta venció por 4-0 a La Virgen del Camino en el Alfonso San Casto. El primer gol llegó a los seis minutos, cuando Chopi batía al meta visitante y dedicaba el tanto a su entrenador Mario Sánchez, que recientemente perdía a su padre. después, Cascón y Galván sentenciaban el choque antes del descanso. En la segunda mitad, Gabi marcaba el definitivo 4-0.

El filial de Unionistas se agarra con fuerza a sus opciones de salvación y suma su segundo triunfo seguido. Los blanquinegros golearon por 0-4 al filial del Cultural con un doblete de Cañedo y goles de Luis Alomar y Sergio Astudillo.