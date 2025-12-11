Golpe a Perfumerías Avenida: se desvincula Aamari Smith
El escolta había anotado 267 de los 952 puntos azulones esta temporada
El mejor jugador de Perfumerías Avenida esta campaña estaba siendo Aamari Smith. El escolta norteamericano llevaba 267 de los 952 puntos azulones esta temporada; es decir, una media de 26,7 puntos por partido.
Sin embargo, el club ha anunciado la desvinculación del escolta y el club pierde a su principal baluarte ofensivo. El jugador ha recibido importantes ofertas de clubes de categorías superiores y se ha terminado decantando por una de ellas.
“Agradecemos a Aamari su trabajo y rendimiento en estos meses, en los que ha sido el máximo anotador de toda la Tercera FEB y le deseamos la mayor de las suertes”, informan desde el club salmantino.
