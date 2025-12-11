Golpe a Perfumerías Avenida: se desvincula Aamari Smith

El mejor jugador de Perfumerías Avenida esta campaña estaba siendo Aamari Smith. El escolta norteamericano llevaba 267 de los 952 puntos azulones esta temporada; es decir, una media de 26,7 puntos por partido.

Sin embargo, el club ha anunciado la desvinculación del escolta y el club pierde a su principal baluarte ofensivo. El jugador ha recibido importantes ofertas de clubes de categorías superiores y se ha terminado decantando por una de ellas.

“Agradecemos a Aamari su trabajo y rendimiento en estos meses, en los que ha sido el máximo anotador de toda la Tercera FEB y le deseamos la mayor de las suertes”, informan desde el club salmantino.