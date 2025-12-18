Gorjón encuentra su mejor versión en Unionistas: “El factor más importante es tener minutos y ganar confianza”

Aleix Gorjón es uno de los fijos de Unionistas en el centro de la zaga. El defensa cuenta con la confianza total de Mario Simón y eso también lo ha traslada al terreno de juego. Además, cierra cualquier opción de salir en el mercado de invierno.

Se ha convertido en un indiscutible en la zaga de Unionistas. “Estoy contento de tener continuidad y eso es muy importante para un jugador. Llevaba un tiempo sin tener esa continuidad”.

¿En qué ha crecido Gorjón de la temporada pasada a esta? “Como tú has dicho, gracias a esa continuidad voy madurando más y he mejorado defensivamente. El factor más importante es tener minutos y ganar confianza”.

Con la llegada de Mario Simón, el equipo ganó fiabilidad defensiva. “Tenemos bastante bien trabajado el tema defensivo, nos adaptamos bien a los rivales y eso se nota, que estuvimos muchas semanas sin encajar gol”.

Eso sí, en las últimas tres semanas, USCF ha encajado ocho tantos en tres duelos. ¿Por qué? “Han sido partidos un poco atípicos. Así es el fútbol. Hay que mirar para adelante y olvidarnos de estas tres semanas. Sabemos que hemos hecho un buen trabajo en los tres partidos y también hay que mejorar los pequeños detalles”.

¿Qué le aporta Farru a Gorjón? “Jugar con él es un placer, es muy buen compañero y estoy muy contento. Pero con cualquier persona del equipo tengo el 100% de confianza”.

Llega el mercado de invierno, ¿seguro al 100% de seguir en Unionistas? “Estoy centrado en seguir aquí, estoy súper feliz. Seguiré en Unionistas”.