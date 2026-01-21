Gorjón se pierde el partido entre Unionistas y el Talavera

Unionistas recibirá el sábado, a las 18:30 horas, al Talavera en el estadio Reina Sofía. Los blanquinegros tienen dos puntos por encima en la clasificación y el duelo es muy importante para la lucha por la salvación.

Mario Simón no podrá contar con uno de sus fijos en el once titular. Aleix Gorjón vio la quinta amarilla de la temporada ante el Lugo y tendrá que cumplir un duelo de castigo. Por lo tanto, Vadik tiene muchas opciones de debutar como titular con Farru en el centro de la zaga.

Las dos últimas sesiones de entrenamiento de Unionistas antes de enfrentarse al Talavera será el jueves y el viernes, a las 10:30 horas, en el anexo al Reina Sofía.