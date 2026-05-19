Gran actuación charra en el Nacional sub17 de halterofilia disputado en Alcañiz

Las hermanas Julia e Irene Rufes brillaron este fin de semana en el Campeonato de España sub17 de halterofilia disputado en Alcañiz (Teruel), una cita que además servía como toma de marcas para el Campeonato del Mundo Absoluto. La gran protagonista fue Julia Rufes, que logró tres medallas de bronce en la categoría de -44 kilos, mientras que Marta García consiguió la mínima para el Mundial de Chengdú (China).

Julia Rufes firmó una destacada actuación desde el inicio de la competición. En arrancada aseguró el tercer puesto con un levantamiento de 40 kilos y estuvo cerca de ampliar su ventaja con un intento de 42. En dos tiempos volvió a pelear hasta el final por el podio y logró levantar 51 kilos en un momento decisivo, asegurándose así el bronce tanto en esta modalidad como en el total olímpico.

Por su parte, Marta García competía en la toma de marcas de la categoría -49 kilos con el objetivo de conseguir la clasificación para el Campeonato del Mundo Absoluto. La salmantina completó una gran competición, con una mejor marca de 80 kilos en arrancada y un decisivo levantamiento de 93 kilos en dos tiempos en su último intento, alcanzando un total olímpico de 173 kilos y sellando su billete para la cita mundialista de octubre en Chengdú.

También destacó la actuación de Irene Rufes en la categoría de 58 kilos, una de las más igualadas del campeonato. La levantadora charra luchó por las medallas hasta el final y terminó cuarta en el total olímpico y quinta en dos tiempos tras competir frente a catorce rivales.