Gran actuación del Ciudad de Salamanca entre el ciclocross vasco y la pista alicantina

El equipo vivió un intenso fin de semana de competición con presencia en pruebas de ciclocross en el País Vasco y en el velódromo de San Vicente del Raspeig (Alicante), confirmando una vez más la versatilidad y compromiso de sus corredoras en distintas disciplinas.

El sábado 1 de noviembre, el conjunto participó en el Amurrioko Ziklo-Krossa, una cita exigente del calendario vasco. En categoría cadete, Sandra García firmó una sólida actuación finalizando en la 33ª posición. En la categoría júnior, Vega Albares fue 14ª, Paula Rincón 19ª y Carla Domínguez 30ª, en un circuito técnico que puso a prueba la habilidad y la resistencia de las corredoras.

Al día siguiente, domingo 2 de noviembre, el equipo repitió presencia en el XXXII Ciclocross Internacional de Karrantza, una de las pruebas más prestigiosas del norte. En esta ocasión, García mejoró su resultado con un 29º puesto en cadetes, mientras que en júnior Albares terminó 15ª, Rincón 21ª y Domínguez 26ª, consolidando el trabajo del grupo en terreno húmedo y muy técnico.

Ese mismo domingo, otras corredoras del equipo compitieron en el Trofeo de Pista San Vicente Cree Enti, donde mostraron su buen nivel en las pruebas de ómnium. Luna Ávila finalizó 8ª tras destacar en puntuación (4ª) y scratch (5ª), mientras que Vega García concluyó 10ª con resultados regulares en todas las mangas.