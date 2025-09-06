Un gran arranque de Perfumerías Avenida allana el camino a la primera victoria de pretemporada

Perfumerías Avenida cerró su doble compromiso en suelo gallego con una victoria por 70-77 ante Araski. El equipo dirigido por Anna Montañana dispuso de sus primeros minutos competitivos durante el fin de semana y acumula puntos positivos y situaciones a mejorar.

El gran arranque de partido ante Araski dejó muy encarrilado el choque. Las azules movían el balón con rapidez en la pista y los primeros diez minutos dejaban un marcador de 13-30.

El segundo cuarto se inició con la reacción del equipo vasco, pero las charras lograron de nuevo tomar el mando del partido y marcharse con dieciséis puntos de ventaja al descanso (32-48).

Tras el paso por los vestuarios, la fluidez de balón salmantina y el acierto bajaron. Sin embargo, el resultado nunca peligró. Perfumerías Avenida logró su primer triunfo en la pretemporada y lo hizo con sus jugadoras sumando minutos de calidad en la pista para seguir construyendo el equipo (70-77).