Gran debut mundial: el atleta paralímpico salmantino Diego Ruiz se sitúa séptimo del mundo en los 400 metros lisos

El atleta paralímpico salmantino Diego Ruiz ha cerrado un verano de éxitos con un debut sobresaliente en el Campeonato del Mundo absoluto de atletismo paralímpico, celebrado en Nueva Delhi (India) del 25 de septiembre al 5 de octubre. Ruiz, reciente campeón de Europa en 100 y 400 metros en Estambul, se ha consolidado en la élite mundial al alcanzar un magnífico séptimo puesto del mundo en la prueba de 400 metros lisos.

El atleta de Santa Marta de Tormes, que debutaba con la selección española, demostró su gran estado de forma en el 400 m.l., logrando un tiempo de 51,88 segundos. Este registro supuso su mejor marca personal de la temporada y lo colocó en una destacada séptima posición en el palmarés mundial.

Un duelo único en los 100 metros

Diego Ruiz también compitió en la prueba de 100 metros. En su serie, se enfrentó en un duelo inédito y desigual contra el vigente campeón del mundo y poseedor del récord mundial, el noruego Salum Kashafali. Los demás atletas de la serie abandonaron antes de correr, dejando el protagonismo al enfrentamiento entre el veterano campeón y la joven promesa salmantina.

Ruiz finalizó en segunda posición, con un tiempo de 11,86 segundos, que, aunque no es su mejor crono, le permitió situarse en el puesto 11 del campeonato del mundo en la distancia corta.

El atleta salmantino, que superó un inicio de temporada con lesiones, culmina así un verano de 2025 con matrícula de honor: un nuevo campeonato de España, el doblete europeo y dos grandes puestos en el Campeonato del Mundo. La delegación española cerró su participación en Nueva Delhi con tres oros (Alba García Falagán, Iván Cano y David Pineda), cinco bronces y dos platas, consolidando a sus grandes figuras en el deporte adaptado.