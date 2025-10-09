Gran debut de Perfumerías Avenida en la Eurocup

El primer triunfo de Perfumerías Avenida en la Eurocup ya está en el casillero. Las charras vencieron por 73-92 a Panathinaikos a domicilio con un gran partido de Zellous, Soriano y Cave.

El quinteto charro estuvo formado por Claudia Soriano, Vilaró, Meyers, Arrojo y Cave. Pero el inicio charro fue muy malo. Panathinaikos se puso pronto con una renta de 13-4. Ahí mejoró el equipo charro, con Zellous en la cancha y ajustando en defensa para robar y anotar puntos fáciles. Claudia Soriano anotaba un triple y ponía a dos puntos a las salmantinas y Zellous igualaba por primera vez el partido. Un triple local dejaba a Panathinaikos un punto arriba al final de los primeros diez minutos (20-19).

En el segundo cuarto, Cave le dio alas a Perfumerías Avenida en la pintura local y comenzó a sumar de dos en dos. Las charras lograron ponerse por delante en el tanteador, pero Panathinaikos respondió y ponía el 33-33 a falta de 2:37 para el descanso. En el tramo final, Zellous y Spreafico pusieron por delante a las de Montañana con dos triples. Al intermedio se llegó con 39-41.

El tercer cuarto llevó el sello de tres jugadoras: Soriano, Zellous y Cave. Las tres sumaron en ataque y poco a poco fueron abriendo el marcador. Soriano anotó un par de 2+1, Zellous dominó todo el frente del ataque y Cave mandó en la pintura. Y Perfumerías Avenida abrió hueco hasta el 58-71.

El último cuarto no tuvo mayor historia. Solo sirvió para certificar el liderazgo de Zellous en la pista y para constatar que las de Montañana tienen talento para hacer un papel importante en la comnpetición europea. Al final, 73-92 y primer triunfo azulón.