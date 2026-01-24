Gran edición del trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca en Pista Cubierta

Nuestra vibró con una gran tarde de atletismo en la pista cubierta Carlos Gil Pérez y el segundo trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca. Desde las cinco de la tarde y hasta pasadas las nueve de la noche, los atletas disfrutaron en la pista e hicieron disfrutar a los aficionados en las gradas.

El evento, organizado por la Federación de Atletismo de Castilla y León, la Delegación Provincial y el Club Deportivo La Armuña con el apoyo del Ayuntamiento, convirtió a la ciudad en el epicentro de la disciplina a nivel nacional.

Il Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca | Mateo G.J.

Entre los nombres más destacados de los trescientos atletas se encontraba una importante representación charra comandada por Álvaro de Arriba o Rodrigo Fito.

El programa deportivo del trofeo abarcó pruebas masculinas y femeninas de velocidad (60ml, 200m, 400ml), medio fondo (800m), vallas (60mv), saltos (longitud y altura) y lanzamiento de peso, además de una modalidad de triple salto mixto.