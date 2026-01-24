Gran edición del trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca en Pista Cubierta

La Aldehuela disfrutó con los atletas en la pista cubierta Carlos Gil Pérez

Il Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca
Nuestra vibró con una gran tarde de atletismo en la pista cubierta Carlos Gil Pérez y el segundo trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca. Desde las cinco de la tarde y hasta pasadas las nueve de la noche, los atletas disfrutaron en la pista e hicieron disfrutar a los aficionados en las gradas.

El evento, organizado por la Federación de Atletismo de Castilla y León, la Delegación Provincial y el Club Deportivo La Armuña con el apoyo del Ayuntamiento, convirtió a la ciudad en el epicentro de la disciplina a nivel nacional.

Entre los nombres más destacados de los trescientos atletas se encontraba una importante representación charra comandada por Álvaro de Arriba o Rodrigo Fito.

El programa deportivo del trofeo abarcó pruebas masculinas y femeninas de velocidad (60ml, 200m, 400ml), medio fondo (800m), vallas (60mv), saltos (longitud y altura) y lanzamiento de peso, además de una modalidad de triple salto mixto.

