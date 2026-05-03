Gran éxito delde Luxury Box Dancers en la Final Nacional CND

La Escuela de danza y compañía de competición, Luxury Box Dancers, con sede en Salamanca y especializada en estilo fusión, ha cosechado un destacado éxito durante su participación en la Final Nacional del CND, celebrada el pasado fin de semana en Cartagena.

El evento reunió a numerosos grupos de alto nivel, destacando por la calidad artística y competitiva de todas las propuestas presentadas. En este contexto, Luxury Box Dancers logró posicionarse como una de las escuelas más reconocidas de la competición, obteniendo excelentes resultados.

Cabe destacar que la CND España se consolida como una destacada plataforma de proyección artística, impulsando el talento emergente y formando parte de una red europea de concursos que promueve el intercambio cultural y la excelencia escénica.

Entre los logros más destacados, los grupos Paralelos, Somnia e Ingravitas consiguieron el primer premio con unanimidad del jurado, además de clasificarse para la final europea del certamen, donde representarán el talento nacional en la próxima fase internacional.

Asimismo, los grupos Alento, Lonely Time e Iron fueron galardonados con el primer premio, consolidando una participación sobresaliente.

Por su parte, Ignis Umbra, Invencibles, Negro Llanto y Voyage obtuvieron el segundo premio A, siendo igualmente reconocidos por su calidad técnica y expresiva.

En conjunto, los resultados reflejan el esfuerzo, la dedicación y el alto nivel artístico de Luxury Box Dancers, que continúa consolidándose como un referente en el ámbito de la danza de competición.

Las bailarinas clasificadas para el Europeo son Martina Peraile, Martina Mateos, Violeta Manuel, Emma Vicente, Lara Daniel, Cora Pascual, Adriana Martínez e Iria Crespo en Paralelos; Elena Jaspe, Lucía Buitrago, Anya Arranz, Sara Gómez, Eva Méndez y Natalia Herrero en Somnia; y Martina Peraile y Martina Mateos en Ingravitas. Las coreógrafas fueron Alba Gómez y Ana Rodríguez.