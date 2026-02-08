Gran goleada del Salamanca FF en Tercera RFEF

El Salamanca Fútbol Femenino goleó por 9-1 al Municipal Vicente del Bosque al Parquesol. Las charras fueron muy superiores desde el inicio y Diana abrió el marcador y a los 34 minutos el resultado ya era de 5-0. Ángela anotó tres tantos para las rojillas.

El Navega sumó un punto en su visita al campo del Ponferrada Fútbol (3-3). Las charras se adelantaron en el minuto uno con un autogol y el marcador no se movió hasta la segunda mitad. Las locales empataban de penalti y aparecían Alba Hernández y Nazaret Gómez para poner el 1-3 de las escolares. Sin embargo, el Ponferrada Fútbol empataba el choque con un doblete de Paula Pastor.