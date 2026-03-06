Un gran inicio de partido allana la victoria de Perfumerías Avenida en Ferrol

Perfumerías Avenida logró la victoria en la siempre complicada pista de A Malata. Las charras aprovecharon su gran inicio de partido para marcharse con diecisiete puntos de renta al descanso y manejar la ventaja en la segunda mitad a pesar del arreón de Ferrol. Al final, 60-71 para las de Montañana.

El quinteto charro estuvo formado por Iyana, Meyers, Vilaró, Kiss y Cave. En el primer cuarto, el equipo de Montañana mostró una gran fluidez ofensiva y fue sumando puntos de forma asidua con un juego coral. Sin embargo, en los primeros compases le costó defender con acierto. El paso de los minutos del primer cuarto dejó un Avenida más concentrado en defensa y dominando su pintura. Por ello se pasó del 10-11 al 13-24.

Iyana y Vilaró asistían a Kiss para que la húngara lanzase escorada desde cuatro metros con acierto. Magarity conseguía un 2+1 y los triples de Soriano y Zellous cerraban los buenos diez primeros minutos salmantinos (13-24).

Soriano mantuvo el impulso charro con cinco puntos para abrir el segundo cuarto. Sin embargo, cuando se fue al banco, Perfumerías Avenida bajó muchos enteros. Se pasó del 13-29 al 25-31 con dos triples seguidos de las gallegas. Y Avenida estaba desconcertado en la pista. El regreso de la base catalana devolvió el mando a las perfumeras y fue la propia Soriano, con una canasta contra tablero, la que ponía el 27-36. Una asistencia de Iyana para Arrojo y la combinación de puntos de Cave y Magarity elevaban la renta charra a los diecisiete puntos al descanso.

El paso por los vestuarios volvió a sentarle muy mal a Perfumerías Avenida. A las charras les cuesta regresar al mismo nivel del descanso y Baxi Ferrol fue con todo en el tercer cuarto. Las gallegas, que iban diecisiete abajo, se apoyaron en el gran acierto de Sotolova (20 puntos al final del tercer acto) para ir recortando la diferencia y meterse de lleno en el partido con el 49-56.

Cuando peor se le puso el partido a las charras (53-56), Perfumerías Avenida sacó una versión madura para cerrar la victoria. Magarity y Kiss aparecían en la zona para dar puntos e Iyana estiraba la renta a diez puntos (53-63). Ferrol soltaba su último coletazo de fuerza para reducir a seis puntos, momento en el que Anna Montañana paró el duelo. Por delante, noventa segundos. Y Cave, la más regular de las salmantinas durante el año, anotaba dos puntos para mandar la victoria a Salamanca (60-71).