Gran nivel en la sexta edición del Duatlón Cross de Villamayor

La sexta edición del Duatlón Cross de Villamayor tuvo lugar durante la tarde del sábado. A las 16 horas se dio el pistoletazo de salida a la prueba absoluta, con un recorrido de tres kilómetros a pie, dieciséis en bicicleta y uno y medio más a pie para llegar a la meta.

Una hora después llegó el turno para las categorías menores, que llenaron de ilusión el trazado y volvieron a dejar claro que lo menos importante de realizar deporte entre amigos es el resultado.