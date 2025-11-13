Gran partido de Meyers con Israel
Zellous anotó diez puntos para Croacia y Erikstrup encestó cinco para Dinamarca
Tres jugadoras de Perfumerías Avenida jugaron durante el miércoles con sus selecciones. Abby Meyers fue la más destacada al anotar 21 puntos en la victoria de Israel ante Bosnia y Herzegovina (91-98).
También saltaron a la pista Zellous y Erikstrup. La escolta logró un doble – doble con Croacia en el triunfo ante Grecia (73-76). Zellous consiguió diez puntos y capturó once rebotes para ser una de las más destacadas del encuentro.
Erikstrup jugó veinte minutos en la derrota por la mínima de Dinamarca ante Macedonia (79-78). La pívot perfumera anotó cinco puntos y cogió diez rebotes en el tiempo que se mantuvo en la pista.
