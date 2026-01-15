Un gran Perfumerías Avenida arrolla a Baxi Ferrol en el partido de ida

Gran encuentro de Perfumerías Avenida. Las de Anna Montañana soltaron toda su rabia y la tradujeron en buen juego y puntos en la ida de la eliminatoria de la Eurocup Women ante Baxi Ferrol. Las charras ganaron por 86-58 y defenderán veintiocho puntos de renta en la vuelta.

El quinteto salmantino estuvo formado Iyana, Spreafico, Vilaró, Djaldi Tabdi y Cave. Fueron las dos jugadoras españolas las que tomaron las riendas del principio y entre ambas anotaron los primeros nueve puntos salmantinos (9-6). La entrada de la segunda unidad dio más vitalidad al juego charro y las de Montañana poco a poco fueron tomando distancia. Un triple de Meyers cerró el primer cuarto con 23-16.

El segundo acto arrancó con un triplazo de Soriano, pero se estancó en el 28-20 durante varios ataques. Cave, con una canasta tras rebote ofensivo, activó a Perfumerías Avenida y las charras olieron sangre. Parcial de 17-9 y +16 al descanso. Iyana tomó el mando total del encuentro y Djaldi Tabdi creció en la zona para dar puntos a las salmantinas. Al descanso, 45-29.

El paso por los vestuarios dejó un partido con menos ritmo en el ataque charro. Poco a poco fue creciendo el equipo de Montañana, que tomó veinte puntos de ventaja tras un tres más uno de Spreafico (55-35). Pero los colegiados entraron en acción en la siguiente jugada con una técnica a Montañana. Ni siquiera eso descentró a Avenida, que consiguió dos triples por medio de Meyers y Soriano para irse 61-40 a los diez minutos finales.

Ferrol intentó reaccionar en el último cuarto y pasó del 69-42 al 69-49. Y despertó a la bestia. Meyers, Zellous (con adicional) y Spreafico penalizaron a las gallegas desde la línea de tres. Y la renta se fue al 79-51. Tiempo muerto de Lino. Y bufandas al aire en el pabellón. El bocinazo final dejó un 86-58 en la ida de la eliminatoria. La vuelta, el miércoles en Ferrol.