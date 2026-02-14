Gran puesta de largo del Trofeo Ciudad de Salamanca BTT Escuelas

Primera edición del Trofeo Ciudad de Salamanca BTT Escuelas. Desde las once y media de la mañana y hasta pasada la una del mediodía, casi doscientos participantes disfrutaron de este novedoso torneo.

Con el epicentro en las proximidades de la Escuela Infantil Municipal de El Zurguén, los jóvenes deportistas de entre 6 y 14 años realizaron el deporte que más les gusta gracias al trofeo organizado por el Club Ciclista Promesal y el Ayuntamiento de Salamanca.

Esta prueba deportiva abrió el calendario de la Copa de Castilla y León Escuelas de BTT y se habilitaron tres circuitos para las diferentes categorías participantes.