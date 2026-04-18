La gran remontada del Salamanca FS puede valer un playoff a Segunda División

Con 3-1 y contra las cuerdas, el Salamanca Fútbol Sala sacó su mejor versión y logró una remontada que puede valer su puesto en el playoff a Segunda División. El equipo dirigido por Chema Sánchez ganó por 4-6 en la pista del Vilalba FS con una grandísima segunda mitad.

Los charros fueron a remolque durante muchos minutos en el marcador. Zaballos reducía diferencias en el minuto 29 con el 3-2. Y en pleno huracán Cristian Bernal y Diego Heras daban las vuelta al choque. En el tramo final, Diego Domínguez marcaba un doblete y sentenciaba el encuentro.

El Albense FS abrió la jornada con una derrota por 8-3 en la pista del O Esteo FS. Los de la villa ducal se adelantaron en dos ocasiones (0-1 de Jorge Blázquez y 1-2 de Álvaro Caminero), pero acabaron clavando la rodilla ante un rival superior en la segunda mitad.