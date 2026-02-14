Gran remontada de Unionistas en División de Honor. Los charros voltearon el 0-2 del Badajoz para acabar ganando por 3-2 en los anexos del Reina Sofía y dejar la salvación encarrilada.

El partido llegaba marcado por las numerosas bajas en el equipo charro (Óscar Lorenzo, Pedro López, Mansilla y Rozas) y con una delantera completamente nueva formada por Adrian Jorge, Pau Palacios y Mateo Gutiérrez.

Los visitantes saltaron mucho mejor al terreno de juego y penalizaron a los quince minutos de partido con el 0-1. Además, en el minuto 26, hacían el 0-2 desde el punto de penalti. Unionistas se mantuvo en la lona y solo se mejoró con el tanto de Rodrigo Pérez al filo del descanso.

Raúl Fuentes movió el equipo en el descanso y metió a Augie por Adrian Jorge. Unionistas pudo empatar en los cinco primeros minutos de la reanudación, pero falló dos penaltis prácticamente seguidos. Con la rabia propia del doble error, el equipo charro no se vino abajo y empató a dos por medio de Augie.

El duelo se niveló hasta el tramo final. Los charros querían ganar y voltear el marcador de forma definitiva, incluso vieron cómo se les anulaba un gol en el minuto 90. Pero ahí apareció Ferreiro, que está haciendo una gran campaña, para poner el 3-2 definitivo ante el Badajoz y dar una victoria que es media salvación.