Una gran segunda parte da la victoria a Unionistas en División de Honor

El año debut de Unionistas en División de Honor está siendo de sobresaliente. Los charros tienen la salvación prácticamente asegurada y esta jornada vencieron por 1-3 en el rocoso campo del Sporting Hortaleza

El once charro estuvo formado por Nacho García en portería; Edu López, Nico Rincón, Eloy y Pedro López en defensa; Mansilla, Ferreiro y Rodri en la medular; y con Pau Palacios, Mateo Gutiérrez y Óscar Lorenzo en ataque.

Los locales comenzaron más fuertes con dos claras ocasiones en los primeros veinticinco minutos, pero el larguero y Nacho García mantuvieron el 0-0. Antes del descanso, el colegiado anulaba un tanto al Sporting Hortaleza.

A la hora de partido, Óscar Lorenzo asistió a Pau Palacios para que batiese el meta local para poner el 0-1. Eloy, a quince minutos del final, festejó su cumpleaños con el 0-2.

Pero Unionistas iba a sufrir. Los locales recortaban diferencias en el minuto después y Nacho, en el descuento, evitaba males mayores. Fue Rozas, en el octavo minuto del alargue, el que sentenciaba con el 1-3 definitivo.