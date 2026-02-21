Una gran segunda parte da la victoria a Unionistas en División de Honor

Los charros vencieron por 1-3 en casa del rocoso Sporting Hortaleza y tienen la salvación prácticamente cerrada

Los jugadores de Unionistas DH celebran la victoria ante Sporting Hortaleza
Los jugadores de Unionistas DH celebran la victoria ante Sporting Hortaleza

El año debut de Unionistas en División de Honor está siendo de sobresaliente. Los charros tienen la salvación prácticamente asegurada y esta jornada vencieron por 1-3 en el rocoso campo del Sporting Hortaleza

El once charro estuvo formado por Nacho García en portería; Edu López, Nico Rincón, Eloy y Pedro López en defensa; Mansilla, Ferreiro y Rodri en la medular; y con Pau Palacios, Mateo Gutiérrez y Óscar Lorenzo en ataque.

Los locales comenzaron más fuertes con dos claras ocasiones en los primeros veinticinco minutos, pero el larguero y Nacho García mantuvieron el 0-0. Antes del descanso, el colegiado anulaba un tanto al Sporting Hortaleza.

A la hora de partido, Óscar Lorenzo asistió a Pau Palacios para que batiese el meta local para poner el 0-1. Eloy, a quince minutos del final, festejó su cumpleaños con el 0-2.

Pero Unionistas iba a sufrir. Los locales recortaban diferencias en el minuto después y Nacho, en el descuento, evitaba males mayores. Fue Rozas, en el octavo minuto del alargue, el que sentenciaba con el 1-3 definitivo.

También te puede interesar

Lo último

stats