La gran segunda parte del Salamanca FS vale un punto

El Salamanca Fútbol Sala sumó un punto ante el Vilalba FS. La gran segunda parte de los charros valió un punto con el 5-5 final.

Los de Chema Sánchez se marcharon 1-4 al descanso y, tras las correcciones en el vestuario, saltaron a la pista con mucha energía. Los goles finales de Dani Fernández y Yayo pusieron el 5-5 final.

El Albense FS cayó por 4-9 ante O Esteo FS en el pabellón de la villa ducal. Los albenses igualaron a tres en el minuto 26, pero los gallegos se llevaron el partido con un gran final de duelo.