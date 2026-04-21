Gran fin de semana para la halterofilia salmantina en Europa y Castilla y León

La halterofilia salmantina ha vivido un intenso fin de semana con protagonismo tanto a nivel internacional como autonómico, dejando grandes resultados y sensaciones muy positivas.

Por un lado, Marta García Rincón brilló en el Campeonato de Europa Absoluto, celebrado el 19 de abril, al lograr un meritorio quinto puesto en la categoría de -48 kg, una de las más igualadas del torneo. En la modalidad de arrancada, donde hasta siete deportistas optaban al oro, la salmantina levantó 76 kg, quedándose a solo dos del primer puesto, que fue para la italiana Giulia Imperio con 78 kg. En dos tiempos, completó con éxito 89 kg y 91 kg, aunque falló en su intento sobre 94 kg, lo que le impidió acercarse al podio. Aun así, el resultado confirma su alto nivel competitivo, quedándose muy cerca de las medallas. Su próximo objetivo será el Campeonato de España Absoluto en junio, en La Nucía (Alicante).

A nivel autonómico, el sábado 18 de abril se celebró en el recinto deportivo El Plantío de Burgos el Campeonato de Castilla y León sub17, con representación salmantina a cargo de Irene Rufes Polo, Julia Rufes Polo y Claudia Pérez Polo, esta última aún en categoría de técnica debido a su corta edad.

Irene Rufes, en categoría -58 kg, acudía con el objetivo de ganar confianza de cara al Campeonato de España sub17, que se disputará el 16 de mayo en Alcañiz (Teruel), y no defraudó. Finalizó en segunda posición tras levantar 65 kg en arrancada y 79 kg en dos tiempos, logrando además tres récords de Castilla y León sub17 en arrancada, dos tiempos y total olímpico.

Por su parte, Julia Rufes, todavía sub15 de primer año, tenía como meta conseguir la marca mínima para el nacional, y lo logró con solvencia. En la categoría de -44 kg, levantó 40 kg en arrancada y 52 kg en dos tiempos, resultados que le permitieron no solo clasificarse para el Campeonato de España, sino también firmar la tercera mejor marca de la competición y sumar otros tres récords autonómicos.

Finalmente, Claudia Pérez, aún en categoría de técnica, sorprendió al público con sus levantamientos, dejando muestras del gran potencial que posee.