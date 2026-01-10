Gran triunfo del Balonmano Salamanca

El Balonmano Salamanca logró un gran e importantísimo triunfo en el pabellón Río Tormes. El equipo charro venció por 29-27 al BM Torrelavega, uno de los ‘cocos’ de la categoría.

El conjunto charro comenzó bien el partido y realizó una buena primera parte. Los de Martín Rechimón tomaron cuatro goles de ventaja mediado el primer acto con un gol de Agúndez y se fueron al descanso con 16-12.

En la segunda mitad, el BM Salamanca supo mantener la renta hasta el 27-22. Ahí apretó el equipo visitante. Pero los ‘hombres de negro’ mostraron su rabia para dejar la victoria en casa.

Álvaro Carretero llevó el timón del ataque salmantino con ocho goles y le secundó con siete David García Egido.