Gran triunfo del CB Arelsa ante el Universidad de León

Gran triunfo del CB Arelsa ante uno de los equipos fuertes de la Liga, el Universidad de León

El CB Arelsa firmó este fin de semana uno de sus mejores minutos en lo que va de competición, lo que les permitió vencer al Universidad de León, uno de los equipos fuertes de la Liga.

El partido se presentaba complicado, además de por la calidad del rival, con jugadoras que se alternan con el equipo del club en Liga Femenina 2, por saber cómo reaccionaría el grupo a la derrota de la semana anterior ante el líder.

La reacción de las salmantinas fue excepcional, ya que firmaron un primer cuarto (25-12) “casi perfecto, jugando al ritmo de baloncesto que estamos entrenando y queriendo jugar” como ha indicado su entrenador Javi Recio tras el choque.

El segundo parcial (17-14) fue también muy bueno para los objetivos de las locales, lo que les hizo irse al descanso 16 arriba.

En el tercer cuarto, el CB Arelsa llegó a tener una renta de hasta 20 puntos, pero el cansancio y la defensa agresiva de su rival, presionando mucho y teniendo segundas opciones con rebotes en ataque, hizo que se acercaran en el marcador.

Las sensaciones, en resumen, han sido muy positivas para las jugadoras de Salamanca, de cara además a afrontar los siguientes partidos con más confianza en sus propias posibilidades. Recio ha asegurado que su trabajo ahora consiste también en concienciar al grupo de ir “partido a partido”, ya que el grupo es muy duro.

La próximo día el CB Arelsa jugará frente a un rival directo, el Universidad de Burgos – Babieca en su casa. La meta de las charra será “intentar competir y obtener la victoria, además de seguir progresando en nuestro juego” como ha indicado Javi Recio.

“Nuestro juego es rápido, divertido, dinámico y tiene que seguir la línea de nuestro primer cuarto ante Universidad de León” ha resumido el técnico de las salmantina