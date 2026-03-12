Un gran último cuarto da la victoria al Perfumerías Avenida en Tercera FEB

Perfumerías Avenida venció por 79-72 a Estudiantes Lugo en el duelo aplazado del grupo AB en Tercera FEB. Los charros se aprovecharon de un gran último cuarto (27-18) para llevarse el duelo en el pabellón Würzburg Silvia Domínguez.

Albert Garrido lideró el equipo con 19 puntos y McCarthy aportó 17. Además, Casado y Choithramani encestaron 14 y 12 puntos respectivamente. Y Álex Bellido dio muchos minutos a jóvenes valores del club como Sánchez Parres, que jugó 27 minutos.

Con este triunfo, Perfumerías Avenida se coloca quinto con 13 victorias y 8 derrotas. El próximo partido de los charros será el sábado, a las 19 horas, ante CB Navia en Salamanca.