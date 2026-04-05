Un gran Unionistas remonta en el descuento ante el Zamora

Fue una exhibición de Unionistas en el Ruta de la Plata. Desde el minuto 1 hasta el 100. Y con premio final. Los charros remontaron en el descuento ante el Zamora (2-3) con un tanto de Pere Marco en el minuto diez de añadido.

El once inicial charro estuvo formado por Salvi en portería; Olmedo, Encuentra, Gorjón y Farru en defensa; Juanje, Jota, Álvaro Gómez y Mounir en la medular; Aarón Piñán como enganche de Artola; y más de 1.600 aficionados blanquinegros en la grada.

Unionistas salió animoso a por el partido, con una ruptura de Álvaro Gómez por la derecha que acabó en córner y un disparo de Mounir por el otro costado en el minuto 8. Los charros tuvieron la más clara en el minuto 25 en un centro de Mounir que cabeceó solo Aarón Piñán. Pero el leonés remató flojo y centrado a las manos de Fermín cuando la grada charra ya se relamía.

Unionistas - Zamora | Juanes

El Zamora apenas inquietó durante 44 minutos la meta de Salvi. Eso sí, no falló en su primera ocasión. Saque de banda de Carlos Ramos al corazón del área, peinada en el primer palo y Salvi que evita el gol de Sancho. En el rechace, Miki Codina mandaba a la red para poner el 1-0 y asestar un duro golpe a los charros antes del descanso.

La segunda mitad fue de absoluta superioridad de Unionistas, que fue el único que quiso ganar el partido de inicio a fin. Los charros merecieron el empate con un testarazo de Gorjón que salvó Losada en boca de gol, con un paradón de Fermín con el pie a Artola, en un disparo de Jota López al palo... pero su fe inquebrantable le llevó a igualar con un soberbio disparo de Jan Encuentra desde fuera del área.

1-1 y minuto 87. Solo dos minutos después, el Zamora se adelantaba de nuevo con un remate de cabeza de Mario García a la salida de un córner. Otra vez por debajo en el marcador. Pero ni un solo aficionado, de los 1.600, dejó de creer. Tampoco Mario Simón, que ganó el partido con los cambios. Ni De la Nava, que empataba de cabeza en el 94. Y mucho menos Pere Marco, que en el minuto 100, desvió un balón al fondo de las mallas para dar la victoria a Unionistas y teñir de blanquinegro el Ruta de la Plata.