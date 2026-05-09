Gran velada de boxeo en San José
Nueve deportistas salmantinos se subieron al cuadrilátero
El club de boxeo Knock Out Salamanca organizó una nueva velada de boxeo en el pabellón Frontón de San José.
Un total de nueve boxeadores salmantinos estuvieron en la cita y el punto álgido de la noche llegó con el combate de boxeo profesional, a seis asaltos, del arandino Ion Pérez (actual campeón WBC Latino continental).
Entre los boxeadores salmantinos destacó la vuelta de Iván Colino y Domingo Mulas, los dos mejores púgiles salmantinos de los últimos años que regresaron al cuadrilátero después de un tiempo inactivos en cuanto a combates se refiere.
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