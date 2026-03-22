Gran victoria de Unionistas ante el Rayo Vallecano en División de Honor

Tres puntos y media salvación. Unionistas logró una victoria de muchísimo mérito en casa del Rayo Vallecano por 1-2 con goles de Rodri Pérez y Antonio Ferreiro.

El once charro estuvo formado por Diego Montero en portería; Edu López, Nico Rincón, Pedro López y Eloy en defensa; Arroyo, Mansilla y Ferreiro en la medular; y con Mateo Llata, Adrian Jorge y Rubén Gómez en ataque.

La primera parte fue muy igualada y acabó sin goles, aunque el colegiado anuló un tanto al equipo vallecano a cinco minutos para el descanso.

Tras el paso por los vestuarios, Unionistas tuvo la mejor ocasión por medio de Mateo Llata. Y acto seguido llegó el gol del Rayo Vallecano, que se adelantaba a los 58 minutos de juego.

Los de Raúl Fuentes reaccionaron y empataban el envite a falta de ocho minutos por medio de Rodri Pérez. Pero no quedaba ahí la reacción. EN el tiempo de descuento, Ferreiro hacía el 1-2 definitivo y daba tres puntos claves que significan media salvación.