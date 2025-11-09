Dos grandes intervenciones de Leo Mendes salvan al Salamanca CF UDS de la derrota

Un punto más para el Salamanca CF UDS. Y gracias a Leo Mendes. El meta estuvo a gran nivel y detuvo un penalti al Valladolid Promesas a veinte minutos para el final (0-0).

El once charro estuvo formado por Leo Mendes en la meta; Parra, Murua, Marotías y Pulpón en defensa; Lara y Cristeto en el doble pivote; y con Dani Hernández, Aimar y Tomi por detrás de Javi Delgado.

La primera parte tuvo pocas ocasiones. La primera del Salamanca CF UDS estuvo en las botas de Dani Hernández y un remate de cabeza de Murua, casi al filo del descanso, fueron las mejores opciones. Aunque la más clara fue para el Valladolid Promesas, que estuvo a punto de adelantarse y Leo Mendes salvó el gol.

En la segunda mitad, Leo Mendes volvió a hacerse enorme cuando peor estaba el Salamanca CF UDS. Con una ocasión inmejorable, el Valladolid Promesas gozó de un penalti en el minuto 70.

En el tramo final, el Salamanca CF UDS apretó para llevarse la victoria con ocasiones de Alba y Marotías. Esta vez no llegó en los minutos finales y el duelo acabó con empate a cero.