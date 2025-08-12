Grandes resultados para el club de Esquí La Covatilla – Covaline

Intenso fin de semana para los miembros del club de Esquí La Covatilla - Covaline, con la organización del XI Trofeo Ciudad de Béjar y los campeonato de España y Castilla León de Slalom Gigante.

Este fin de semana se ha disputado en Béjar el Campeonato de España de Slalom Gigante de Alpino en línea, el Campeonato de Castilla y León de Slalom Gigante de Alpino en línea y el XI Trofeo Ciudad de Béjar 3° fase de la Copa de España de Alpino en línea.

Las pruebas han tenido lugar en la pista del Regajo, considerada por la mayoría de corredores de Alpino en línea como la mejor de toda España.

“Desde aquí queremos dar las gracias a todos los que han colaborado para poder hacer posible un año más nuestra carrera”, explican desde el club.

En el decimoprimer trofeo Ciudad de Béjar (tercera fase de la Copa de España), el Esquí La Covatilla logró dos medallas de plata con Alonso López (categoría U13) y Carlos Sánchez Castellano (categoría U15) y un bronce con Sara Rodríguez (categoría U11).

En el Campeonato de España de Slalom Gigante, Carlos Sánchez Castellano se colgó la medalla de oro y se proclamó campeón nacional en categoría U15. Alonso López Blanco fue subcampeón en U13, Sara Rodríguez fue tercera en U11 y Alejandro Sánchez Castellano fue bronce en U17.

Por último, en el Campeonato de Castilla y León de Slalom Gigante, el equipo textil ganó cuatro medallas de oro a través de Sara Rodríguez, Alonso López, Carlos Sánchez Castellano y Alejandro Sánchez Castellano.