Guadalajara vence en casa a Unionistas con el doblete de Salifo

Este domingo, 14 de septiembre, Unionistas de Salamanca y el CD Gualajara se han enfrentado la tercera jornada de Liga del Grupo 1 de Primera Federación. El estadio Pedro Escartín, en Guadalajara, ha sido el escenario en el que se ha desarrollado un juego que el equipo charro no ha conseguido hacer propio en casa ajena.

El partido ha llegado a término con dos goles en la misma portería, la de Unionistas, que no ha sido capaz de devolver ninguno.

El Gualajara ha estrenado el marcador en el minuto 41, de la mano de Salifo, quien también ha repetido la gesta en el minuto 79.

Al llegar al minuto 90 de partido, el árbitro ha decidido un tiempo añadido de ocho minutos. Pero este tiempo no ha servido ni para mejorar ni empeorar la situación del equipo charro: el partido ha terminado en un 2-0.

Esta supone ya la tercera derrota de Unionistas de Salamanca en lo que va de Liga.