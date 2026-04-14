El guijuelense Kike Nieto, campeón de España de Kárate Máster 2026

Tras lograr el subcampeonato el pasado año, ha vuelto a repetir victoria tras llevarse el oro en 2024

El guijuelense Kike Nieto, campeón de España de Kárate Máster 2026
El guijuelense Kike Nieto, campeón de España de Kárate Máster 2026

Guijuelo vuelve a tener un nuevo campeón de España en una de las grandes especialidades de la localidad chacinera, el Kárate. Y es que Kike NIeto ha vuelto a llevarse el oro en el Campeonato de España de Karate Máster 2026 repitiendo galardón tras subirse a lo más alto del podio en 2024 y lograr el subcampeonato en 2025.

El evento tenía lugar en La Nucia, Alicante, arrancando por la mañana en el Tamami 1 y finalizando a las 12:00 del pasado sábado,11 de abril, en el Tamami 2, donde se proclamaría campeón.

De este modo, Nieto ha demostrado el gran esfuerzo realizado durante todo el año, además del sufrimiento y sacrificio, siendo campeón de España con un kata especialmente preparado, el chatanyara kusanku, y ser así el mejor de la nación en Máster 35/40.

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