El guijuelense Kike Nieto, campeón de España de Kárate Máster 2026

Guijuelo vuelve a tener un nuevo campeón de España en una de las grandes especialidades de la localidad chacinera, el Kárate. Y es que Kike NIeto ha vuelto a llevarse el oro en el Campeonato de España de Karate Máster 2026 repitiendo galardón tras subirse a lo más alto del podio en 2024 y lograr el subcampeonato en 2025.

El evento tenía lugar en La Nucia, Alicante, arrancando por la mañana en el Tamami 1 y finalizando a las 12:00 del pasado sábado,11 de abril, en el Tamami 2, donde se proclamaría campeón.

De este modo, Nieto ha demostrado el gran esfuerzo realizado durante todo el año, además del sufrimiento y sacrificio, siendo campeón de España con un kata especialmente preparado, el chatanyara kusanku, y ser así el mejor de la nación en Máster 35/40.