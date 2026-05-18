El guijuelense, Kike Nieto, se lleva la medalla de oro en el Open Internacional Daedo

Kike Nieto sigue dando alegrías a la provincia de Salamanca, si hace unas semanas era noticia que se llevaba varias medallas en el Campeonato Nacional de Kárate Senior, en esta ocasión toca viajar más lejos, hasta el Open Internacional Daedo celebrado en Illescas.

Primeramente lo hizo en la categoría Máster 35-40, donde llegó a la final perdiéndola por un ajustado 1 a 2, llevándose la medalla de plata y siempre con la expectativa de querer más, lo que le hizo cambiar la mentalidad para la siguiente categoría que le esperaba, la Senior.

Kike Nieto, el guijuelense campeón en Illesca

En una de los niveles más cotizados, comenzó con fuerza ganando a Víctor Rocha por un contundente 3 a 0. En el segundo encuentro disputado, lo haría contra Maanaoui Abdel Monaem, deportista que viene de competir en el circuito Internacional de Estados Unidos, quedando en varias ocasiones en primeros y segundos puestos, además de haber sido campeón de África en 2020. Frente a este duro rival, Kike consiguió un 1 a 2 que lo catapultaría a la final.

En la final se enfrentaría a Jesús Consuegra, donde el ímpetu y las ganas del guijuelense le hicieron ganar el oro y así proclamarse campeón Senior del Open Internacional Daedo.