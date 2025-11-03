El guijuelense Kike Nieto logra el oro y un cuarto puesto en la general en el Campeonato de España de triatlon y aquabike en Ibiza

El triatleta y aquabiker Kike Nieto ha puesto el broche de oro a su temporada con una actuación sobresaliente en el Campeonato de España de Triatlón y Aquabike de Media Distancia celebrado en Ibiza. En una jornada exigente, Nieto logró la victoria en su categoría de 35 a 39 años y un impresionante cuarto puesto en la clasificación general de la prueba, demostrando su excelente estado de forma.

La competición, que arrancó a las 8:10 a.m. con el mar en perfectas condiciones, supuso un desafío para el atleta, que tuvo que remontar posiciones tras los 2 kilómetros de natación. La sección de ciclismo, con sus 81 kilómetros, fue clave en su estrategia. "Toca esforzarme al máximo para poder recuperar puestos y llegar a cabeza de carrera," comentó Nieto, destacando su esfuerzo en la bici, especialmente al levantarse el viento en las últimas vueltas.

Con este logro, el deportista cierra la temporada de competición y ya se encuentra en Castellón de la Plana, concentrado con la Selección Española del Ejército para una semana de entrenamiento intenso. Su capacidad para compaginar el deporte de élite con su vida profesional militar y familiar lo reafirman como una figura destacada en el panorama deportivo nacional.