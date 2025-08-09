Guijuelo acogerá un doble campeonato de pesca en categorías infantil y adulta

El Puente sobre el Río Tormes será el escenario para dos emocionantes jornadas de competición, organizadas por la Asociación de Pescadores de Guijuelo. El sábado 9 de agosto se celebrará el Campeonato de Pesca Infantil, mientras que el domingo 10 de agosto será el turno de los adultos. Ambos eventos se enmarcan en las festividades de la localidad, ofreciendo una actividad diferente y atractiva para los vecinos y visitantes.

El torneo infantil, que comenzará a las 9:00h con la reunión en el club, premiará a los seis primeros clasificados con un trofeo, además de una paleta para el primer puesto. Todos los participantes recibirán una camiseta y una gorra, y durante la jornada se hará una parada con bocadillos y refrescos para recargar energías. Se trata de un evento gratuito, diseñado para fomentar la afición por la pesca entre los más jóvenes en un ambiente festivo y de convivencia.

Por su parte, el campeonato de adultos promete una competición más reñida, con importantes premios para los ganadores. El primer premio consiste en un codiciado Jamón de Guijuelo, seguido de una Paleta de Guijuelo para el segundo y un Lomo para el tercero. Los siguientes puestos también recibirán productos locales de alta calidad, como chorizo, salchichón y otros embutidos. La jornada del domingo se cerrará con una paella para todos los asistentes, ofrecida por el club de pesca. La inscripción para esta categoría tiene un coste de 10€ para los socios y 20€ para los no socios.

El ayuntamiento de Guijuelo patrocina y colabora en estos eventos, y la entrega de premios en ambos torneos correrá a cargo del Concejal de Deportes y de los miembros del Club de Pesca. Sin duda, una excelente oportunidad para disfrutar de un fin de semana lleno de deporte, tradición y los sabores de Guijuelo.