Guijuelo corre su XI Media Maratón y su IX Vuelta Popular

La XI Media Maratón y la IX Vuelta Popular a Guijuelo han contado este domingo, 8 de febrero, con récord de inscritos. Alrededor de 200 corredores se han dado cita en la plaza Mayor

Los atletas han recorrido calles de Guijuelo y las Pedanías desde las once de la mañana cuando se dio la salida en la plaza Mayor de Guijuelo, que también acogió la llegada. En la Media Maratón el más rápido en categoría absoluta masculina ha sido Rui Muga y en la categoría femenina, la primera en entrar en meta era Verónica Sánchez. El premio a mejor local en categoría masculina fue para José Carlos Hernández y en categoría femenina, Rocío García.

En la Vuelta a Guijuelo, con un recorrido de 7,5 km, el ganador fue Raúl González y en chicas, Verónica Rodríguez. Los ganadores en la categoría local han sido Alejandro Garavís y Noelia Coomonte.

Todos los participantes que han completado la carrera han recibido una bolsa del corredor y han disfrutado de una degustación de chichas.