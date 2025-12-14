El Guijuelo derrota por la mínima al Villaralbo

Tres puntos más para el Club Deportivo Guijuelo. Los chacineros vencieron por 1-0 al Villaralbo en el Municipal Luis García con un tanto de Rober en la segunda mitad.

Tras una primera parte igualada, Dani Romo metió en el verde en el descanso a Víctor Segura y Aleix Ruiz. Pero el marcador no se movió hasta el minuto 67, cuando Flórez encontró a Álex García en la izquierda y el centro del 9 lo remachó Rober a la red.

Con esta victoria, el Guijuelo escala a la segunda posición de la tabla clasificatoria y supera de una tacada a Palencia CF, UD Santa Marta y Palencia Cristo Atlético.