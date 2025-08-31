El Guijuelo ficha a Javier Alonso

El Club Deportivo Guijuelo ha confirmado a Javi Alonso como nuevo jugador de la primera plantilla. El joven defensa se encontraba a prueba en el equipo de Dani Romo y, finalmente, estará en el plantel definitivo.

"Formado en la cantera de Unionistas y con experiencia en el Alba de Tormes, su último club, Javier destaca por su polivalencia, pudiendo actuar como central y también como lateral. Trabajo, compromiso y proyección definen a un jugador que se ha ganado con esfuerzo la oportunidad de vestir la camiseta chacinera", explican desde el club chacinero.

El Guijuelo arrancará la próxima semana la competición en Tercera RFEF. El equipo chacinero recibe el domingo, a las 18 horas, al Atlético Mansillés en el Municipal Luis Ramos.