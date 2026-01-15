El Guijuelo ficha a Jon Elorza

Nuevo fichaje para el Club Deportivo Guijuelo. Fassani, Tresgallo y, ahora, Jon Elorza. El equipo chacinero ha firmado al extremo vasco, que llega procedente del Beasain KE de la Segunda RFEF. Allí ha jugado 626 minutos, con seis encuentros de titular.

"Jugador de perfil ofensivo, Elorza aporta verticalidad, desborde y llegada desde la banda, así como experiencia de competiciones de mayor categoria", explican desde el club chacinero.

El Guijuelo arrancará este la segunda vuelta con el encuentro ante el Atlético Mansillés. El partido se disputará a las 16:15 horas del domingo.