El Guijuelo golea al filial de la Cultural Leonesa

El Guijuelo goleó por 4-0 al filial de la Cultural Leonesa y se coloca a un solo punto de la segunda plaza en el grupo octavo de la Tercera RFEF.

El equipo dirigido por Dani Romo rompió el duelo justo antes del descanso con dos goles prácticamente seguidos de Alberto Martín. Con la renta de 2-0 afrontó la segunda mitad y no quiso mayores problemas.

A los dos minutos de la reanudación, José Ruiz marcó el 3-0 y Mesfín Gómez ponía el 4-0 en un pestañeo para certificar la victoria del conjunto chacinero en el Municipal Luis Ramos.