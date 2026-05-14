El Guijuelo jugará la Copa del Rey
El conjunto chacinero logró la clasificación como uno de los mejores segundos en Tercera RFEF
El Club Deportivo Guijuelo jugará la próxima temporada la Copa del Rey. El conjunto chacinero acabó en segundo lugar en el grupo octavo de la Tercera RFEF y es uno de los mejores segundos de la competición, por lo que regresa al torneo del KO.
“Otra vez soñaremos juntos. Otra vez volverá la magia de la Copa”, expresaban a través de una publicación en X desde el club guijuelense.
El Guijuelo es el único equipo salmantino que ha logrado la clasificación hasta el momento para la próxima edición de la Copa del Rey.
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