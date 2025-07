Guijuelo no verá a Pogačar en La Vuelta 2025

No habrá duelo Vingegaard vs Pogačar en La Vuelta a España 2025. El diario As ha confirmado un secreto a voces que venía desgranándose en la última semana del Tour de Francia cuando las comunicaciones del equipo del astro esloveno, el UAE Team, dejaban en el aire su participación en la 90ª edición de La Vuelta.

Pogačar se mostró muy cansado en la última semana del Tour de Francia, pero no solo a nivel físico, sino también mentalmente como reconoció el propio corredor a días de cerrar la Grande Boucle, que se llevó con holgada diferencia sobre el danés Jonas Vingegaard.

A pesar de que a principio de año -según reconoció su propio equipo- su participación estaba casi asegurada, los aficionados al ciclismo de Salamanca no podrán ver al cuatro veces ganador del Tour de Francia y campeón del mundo actual de ciclismo rodar sobre las carreteras salmantinas

Sí lo podrán hacer, aunque todavía queda la confirmación oficial, con Juan Ayuso, corredor del mismo equipo que Pogačar y ganador de la última Tirreno Adriático y una etapa en el Giro de Italia.

El ciclista español, que se tuvo que retirar de ese Giro donde ganó una etapa por una caída, liderará el conjunto de Emiratos junto a Joao Almeida, si este último finalmente se recupera bien de la lesión que le obligó a abandonar el recién acabado Tour de Francia.

Quien si parece que estará seguro, algo que se confirmó a principio de año, será Jonas Vingegaard. El ciclista danés será de la partida de la 90 edición de la Vuelta a España que tendrá salida en Torino y que contará con meta en Guijuelo en la antepenúltima etapa de la ronda.