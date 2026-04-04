El Guijuelo remonta el derbi ante Unionistas B en Tercera RFEF

El Club Deportivo Guijuelo se llevó el derbi charro de Tercera RFEF ante el filial de Unionistas en Las Pistas. Un gol de Tresgallo, en el minuto 88, mandó los tres puntos a la villa chacinera con el 1-2 final.

La primera parte no tuvo goles, pero la segunda mitad comenzó completamente diferente. Sergio Astudillo adelantaba a Unionistas B a los tres minutos de la reanudación. Con el marcador en contra. El Guijuelo se fue al ataque y empataba por medio de Rober García ocho minutos después.

Johan Guzmán apareció para desbaratar un mano a mano ante Luis Alomar y Álex García veía cómo el línea le anulaba un tanto por fuera de juego. Así se llegó a los minutos finales y ahí el Guijuelo dejó KO a Unionistas B con un gol de Tresgallo en el minuto 88 para poner el definitivo 1-2 en Las Pistas.

La Unión Deportiva Santa Marta ganó un partido complicadísimo en el último minuto (2-3). Razvan era expulsado a los seis minutos de duelo y los de Mario Sánchez tenían que afrontar un encuentro completamente diferente al planteado. Pero los goles de Galván y de Chopi (que un soberbio zurdazo) daban una renta de 0-2 al descanso. El Mirandés B apretó en la segunda mitad e igualaba a quince minutos para el final. Saldaña salvaba a los tormesinos y, cuando el encuentro agonizaba, Ibra Dieng marcaba el tanto de la victoria con el 2-3.